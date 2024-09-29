الدولار الأمريكي يستقر عند 304ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 340ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 9 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 304ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 12ر0 في المئة إلى مستوى 340ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 17ر0 في المئة إلى مستوى 407ر0 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 05ر1 في المئة إلى 362ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ن و ف
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