Sunday, 29 September 2024 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(تكنولوجيا المعلومات) يؤكد أهمية التعاون وتبادل التجارب في تقنية المعلومات مع دول مجلس التعاون الخليجي

9/29/2024 4:49:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 9 (كونا) -- أكدت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم اليوم الأحد أهمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في تقنية المعلومات مع دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للإبراهيم خلال زيارة هيئة تنمية الصادرات السعودية للجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات للاطلاع على الخدمات المقدمة والتعريف بالجهاز.
وقالت إن الجهاز بحث مع الوفد الزائر التحديات التي تواجه تقنية المعلومات في الكويت علاوة على استعراض الشركات السعودية المشاركة في الوفد لأهم منتجاتها سواء في مواد البناء أو الخدمات اللوجستية والخدمات المهنية المختلفة.
وأكدت أهمية هذه الزيارة واطلاع الوفود على الخدمات الحكومية والتعريف بجهاز تكنولوجيا المعلومات وبالتجارب الرقمية في دول الخليج وخصوصا السعودية.
وذكرت أن هذه الزيارة تأتي في إطار التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات الذي يتطلب مواكبة هذه التغييرات وضرورة تطوير الإمكانيات والنهوض بمستواها بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في البلاد عبر الاستفادة من الخبرات الخليجية في هذا المجال.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي أن السوق الكويتي من أهم الأسواق الدولية الجاذبة لمصدري السلع والمنتجات مضيفا أن قيمة الصادارت السعودية إلى الكويت في النصف الأول من العام الحالي بلغت 7ر3 مليار ريال سعودي (حوالي 986 مليون دولار) ما يؤكد متانة وقوة العلاقات الثنائية وقوة السوق الكويتي.
وأشار إلى أن وفد الهيئة في زيارته إلى الكويت التي تستمر ثلاثة أيام يضم في عضويته أربع جهات حكومية إضافة إلى 14 شركة متنوعة في مجالات مختلفة بهدف توفير الفرص وتقديم الحلول في القطاعات المستهدفة. (النهاية)

ع خ / ن و ف




MENAFN29092024000071011013ID1108726556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث