(تكنولوجيا المعلومات) يؤكد أهمية التعاون وتبادل التجارب في تقنية المعلومات مع دول مجلس التعاون الخليجي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 9 (كونا) -- أكدت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم اليوم الأحد أهمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في تقنية المعلومات مع دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك في تصريح صحفي
للإبراهيم خلال زيارة هيئة تنمية الصادرات السعودية للجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات للاطلاع على الخدمات المقدمة والتعريف بالجهاز.
وقالت إن الجهاز بحث مع الوفد الزائر التحديات التي تواجه تقنية المعلومات في الكويت علاوة على استعراض الشركات السعودية المشاركة في الوفد لأهم منتجاتها سواء في مواد البناء أو الخدمات اللوجستية والخدمات المهنية المختلفة.
وأكدت أهمية هذه الزيارة واطلاع الوفود على الخدمات الحكومية والتعريف بجهاز تكنولوجيا المعلومات وبالتجارب الرقمية في دول الخليج وخصوصا السعودية.
وذكرت أن هذه الزيارة تأتي في إطار التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات الذي يتطلب مواكبة هذه التغييرات وضرورة تطوير الإمكانيات والنهوض بمستواها بما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في البلاد عبر الاستفادة من الخبرات الخليجية في هذا المجال.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي أن السوق الكويتي من أهم الأسواق الدولية الجاذبة لمصدري السلع والمنتجات مضيفا أن قيمة الصادارت السعودية إلى الكويت في النصف الأول من العام الحالي بلغت 7ر3 مليار ريال سعودي (حوالي 986 مليون دولار) ما يؤكد متانة وقوة العلاقات الثنائية وقوة السوق الكويتي.
وأشار إلى أن وفد الهيئة في زيارته إلى الكويت التي تستمر ثلاثة أيام يضم في عضويته أربع جهات حكومية إضافة إلى 14 شركة متنوعة في مجالات مختلفة بهدف توفير الفرص وتقديم الحلول في القطاعات المستهدفة. (النهاية)
ع خ / ن و ف
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