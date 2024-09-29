مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (كتابة البيانات والتصريحات الصحفية)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 9 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامجه التدريبي (كتابة البيانات والتصريحات الصحفية) بمشاركة عدد من منتسبي وكالتي الأنباء الكويتية (كونا) والقطرية (قنا) ومؤسسات حكومية وخاصة في البلاد.
ويتناول البرنامج الذي يقدمه مدير التحرير في وكالة (كونا) خالد الديحاني الأسلوبين النظري والعملي في منهج معايير الخبر الصحفي ومصادره علاوة على البيان الصحفي والتصريح الصحفي وأهميتهما.
ويتطرق البرنامج الذي يستمر حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل إلى عدة موضوعات منها إعداد البيان الصحفي والتصريح الصحفي في المؤسسات المختلفة إضافة إلى إدارة الأزمات الإعلامية في المؤسسات الحكومية وبوسائل التواصل الإجتماعي.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)
م د م / ن و ف
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