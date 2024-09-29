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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (كتابة البيانات والتصريحات الصحفية)

9/29/2024 4:49:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 9 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامجه التدريبي (كتابة البيانات والتصريحات الصحفية) بمشاركة عدد من منتسبي وكالتي الأنباء الكويتية (كونا) والقطرية (قنا) ومؤسسات حكومية وخاصة في البلاد.
ويتناول البرنامج الذي يقدمه مدير التحرير في وكالة (كونا) خالد الديحاني الأسلوبين النظري والعملي في منهج معايير الخبر الصحفي ومصادره علاوة على البيان الصحفي والتصريح الصحفي وأهميتهما.
ويتطرق البرنامج الذي يستمر حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل إلى عدة موضوعات منها إعداد البيان الصحفي والتصريح الصحفي في المؤسسات المختلفة إضافة إلى إدارة الأزمات الإعلامية في المؤسسات الحكومية وبوسائل التواصل الإجتماعي.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)

م د م / ن و ف




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