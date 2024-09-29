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أورنج الأردن دايماً مع عائلتها: حفل تكريم لأبناء الموظفين المتفوقين في التوجيهي

9/29/2024 4:47:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في الوقت الذي تعمل فيه أورنج الأردن بانسجام مع مجتمعها المحلي لتلبية احتياجات عائلتها الكبيرة، فإنها تحرص على أن تكون دايماً مع موظفيها وعائلتها الصغيرة. في هذا السياق، كرّمت الشركة 32 طالبة وطالباً من المتفوفين في التوجيهي من أبناء الموظفين في فعالية خاصة عقدت في مقرّ الشركة الرئيسي في البوليفارد – العبدلي.
وشهد الحدث الذي تخلله عدد من الفعاليات التي هدفت إلى مشاركة الموظفين فرحتهم بتفوق أبنائهم حضور الرئيس التنفيذي، فيليب منصور وأعضاء اللجنة التنفيذية وأهالي الطلبة بالإضافة إلى عدد كبير من المدراء والموظفين.
وخلال الفعالية، تقدم الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، بالتهنئة للطالبات والطلاب الذين يبدؤون فصلاً جديداً في حياتهم الأكاديمية والشخصية كما أعرب عن سعادته بفرحة الزملاء من ذوي الطلبة وأشاد بالدعم الذي قدموه لبناتهم وأبنائهم ليأخذوا بيدهم إلى التميز.
من جهته عبّر المدير التنفيذي للشؤون القانونية، والتنظيمية والمصادر والتزويد والموارد البشرية لدى أورنج الأردن، د. إبراهيم حرب، عن فخره بحرص الشركة على أن تكون دايماً مع موظفيها وأفراد عائلتها من خلال هذا الحدث الذي لم يعد جزءاً لا يتجزأ من تقاليد الشركة فقط بل كذلك تجسيداً للتميّز والنجاح والمشاركة والعمل بروح الفريق والتي تشكل قيماً هامة في أورنج.
وبحسب الدكتور إبراهيم حرب، تواصل أورنج الأردن تقديم المنح الدراسية لأبناء الموظفين للعام الـ 17 على التوالي وفق معايير محددة، لافتاً إلى أنّ 385 طالباً وطالبة استفادوا من هذه المنح لغاية العام الحالي، وسيضاف إليها 30 منحة لأبناء الزملاء والزميلات للعام الدراسي 2023-2024، ليصبح مجموعها 415 منحة.
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