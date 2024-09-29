علماء يطورون برمجيات لتشخيص أمراض الرئة والأوعية الدموية

MENAFN - Alghad Newspaper)وحول الموضوع قالت المبرمجة في قسم الأنظمة التقنية الحيوية في الجامعة، كسينيا ساناروفا:"تعاون العلماء في جامعتنا مع العلماء من مركز ألمازوف الطبي الروسي، وتمكنوا من تطوير خوارزميات برمجية تستخدم في تحليل نتائج صور أنسجة الرئة وتحليل البيانات التي تتعلق بأمراض الأوعية الدموية المعقدة، هذه البرمجيات ستساعد الأطباء والأخصائيين في تحليل البيانات الطبية، وتقلص من وقت التشخيص".



وأضافت:"لقد قمنا بتطوير خوارزمية تسمح لنا بأتمتة عملية الحصول على البيانات الكمية عند دراسة حالة جدار الأوعية الدموية، ساعدت هذه التقنية بتقليص وقت معالجة البيانات بشكل كبير، لاستخدام هذه الخوارزمية نحن بحاجة لتحميل البيانات التي تم الحصول عليها أثناء عمليات الفحص الطبي وانتظار نتائج التقييم التلقائي".



بعض الطرق لمحاربة شيخوخة الدماغ



وأشارت ساناروفا إلى أن عمليات تقييم نتائج فحوصات أمراض الرئة وأمراض الأوعية الدموية تجري بشكل يدوي حاليا، وهذا يتطلب قدرا كبيرا من الوقت ومتخصصين مؤهلين بدرجة كافية، لذا كان من الضروري تطوير برمجيات تسهّل عمليات معاينة نتائج الفحوصات الطبية.



ومن جهتها أشارت داريا فالينكوفا، المهندسة في قسم الأتمتة في الجامعة إلى أن البرمجيات الجديدة التي تم تطويرها يمكنها أن تحليل البيانات بدقة تصل إلى 97%، ومن المخطط أن يتم تطوير تطبيق يعتمد على هذه الخوارزميات، ليستخدمه الأطباء والأخصائيون في المشافي والمختبرات الطبية.RT