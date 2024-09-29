الطريقة الصحيحة لتناول الشمندر

MENAFN - Alghad Newspaper)وتقول: "يحتوي البنجر على العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية وكذلك أحماض عضوية - الأكساليك والخليك. كما أنه غني بمضادات الأكسدة والحديد، لذلك يفيد تناوله في حالة عدد كبير من الأمراض. كما يمكن أن يؤثر إيجابيا في مستوى ضغط الدم ويحسن سيولة الدم وعملية الهضم".



ووفقا للخبيرة، البنجر منخفض السعرات الحرارية وهذه مسألة إيجابية، ولكن من جانب آخر 90-99 بالمئة من تركيبه سكروز . لذلك يجب على من يعاني من الوزن الزائد أو من داء السكري تناوله بحذر.



وتشير إلى أنه لا ينصح بتناول البنجر بكميات كبيرة، لأنه يحتوي على إنزيم يمكن أن يؤثر سلبا في الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء ويسبب تفاقم التهاب المعدة.

وتقول: "لا توجد معايير واضحة لتناول البنجر، ولكن من الأفضل تناول نصف حبة أو حبة صغيرة منه وليس يوميا. لأن الأحماض المفيدة الموجودة فيه، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي، مثل تفاقم أمراض المفاصل".



ووفقا لها، من الأفضل تخمير البنجر وحينها يحصل الجسم على جميع أنواع الإنزيمات المفيدة.RT