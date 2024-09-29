الطريقة الصحيحة لتناول الشمندر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الدكتورة مارينا تشيرنيايفا خبيرة التغذية الروسية، أنه يمكن تناول البنجر(الشمندر) طازجا ومطبوخا ولكن باعتدال.
وتقول: "يحتوي البنجر على العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية وكذلك أحماض عضوية - الأكساليك والخليك. كما أنه غني بمضادات الأكسدة والحديد، لذلك يفيد تناوله في حالة عدد كبير من الأمراض. كما يمكن أن يؤثر إيجابيا في مستوى ضغط الدم ويحسن سيولة الدم وعملية الهضم".
ووفقا للخبيرة، البنجر منخفض السعرات الحرارية وهذه مسألة إيجابية، ولكن من جانب آخر 90-99 بالمئة من تركيبه سكروز . لذلك يجب على من يعاني من الوزن الزائد أو من داء السكري تناوله بحذر.
وتشير إلى أنه لا ينصح بتناول البنجر بكميات كبيرة، لأنه يحتوي على إنزيم يمكن أن يؤثر سلبا في الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء ويسبب تفاقم التهاب المعدة.
وتقول: "لا توجد معايير واضحة لتناول البنجر، ولكن من الأفضل تناول نصف حبة أو حبة صغيرة منه وليس يوميا. لأن الأحماض المفيدة الموجودة فيه، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي، مثل تفاقم أمراض المفاصل".
ووفقا لها، من الأفضل تخمير البنجر وحينها يحصل الجسم على جميع أنواع الإنزيمات المفيدة.RT
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