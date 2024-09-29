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السمسم يكافح الإجهاد ويهدئ الأعصاب

9/29/2024 4:47:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصبح معلوما أن الأعصاب هي سبب معظم الأمراض، واتضح أن السمسم فعال في تهدئة الجهاز العصبي المتهيج.
وتشير الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية، إلى أن السمسم يعزز الجهاز العصبي بفضل احتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم. وقد أظهرت نتائج دراسات عديدة أن الإنسان يفقد خلال فترة الإجهاد بالذات نسبة عالية من المغنيسيوم. وبالإضافة إلى ذلك يشارك المغنيسيوم في العمليات التي تساعد على مكافحة القلق والتوتر العصبي.


ووفقا لها، يحتوي السمسم بالإضافة إلى المغنيسيوم على فيتامينات مجموعة В- B1 وB2 و B3 وB6 الضرورية لحماية الخلايا العصبية وترميمها وتحسين الحالة النفسية.


ويحتوي السمسم على الأحماض الدهنية بما فيها الدهون الحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية والكالسيوم وفيتامين E كما يحتوي على حمض البانثونيك وحمض الفوليك ما يكسبه قيمة غذائية عالية. ولكن يجب تناوله باعتدال (ثلاث ملاعق من السمسم تزود الجسم بنسبة جيدة من حاجته اليومية من هذه العناصر) لأنه غني بالسعرات الحرارية.
RT

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