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أجواء معتدلة فوق المرتفعات اليوم وانخفاض الحرارة الثلاثاء

9/29/2024 4:47:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأحد، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الاثنين، خريفيًا معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


اما الثلاثاء، تتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.


ويبقى الطقس الأربعاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14 ، وفي مرتفعات الشراة 26 - 15, وفي مناطق البادية 35 - 18, وفي مناطق السهول 29 - 17, وفي الأغوار الشمالية 35 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 25، وفي البحر الميت 35 - 24، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.-(بترا)

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