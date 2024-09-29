تحديد موعد تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات للعام الجامعي 2024-2025

وبينت أن ذلك سيتم من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة/ قسم البكالوريوس على الرابط التالي: حيث يقوم الطالب (المحقق لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2024)، أو الدورة التكميلية (2023) فقط)، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.



شروط الاستفادة من المقاعد المخصصة للطلبة أبناء الأردنيات:



1) أن يكون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.



2) أن يكون الطالب من المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2024)، أو الدورة التكميلية (2023) فقط.



بعد الدخول إلى برمجية تقديم طلبات الالتحاق يقوم الطالب بإدخال البيانات الآتية:



. الرقم المتسلسل في البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات.



. رقم الجلوس والدورة في شهادة الدراسة الثانوية العامة.



. الرقم الوطني، ومكان ورقم القيد للأم الأردنية.



ملاحظة هامة:



. يستثنى من قبول الطلبة أبناء الأردنيات الطلبة المرشحون للقبول في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات (أبناء قطاع غزة).



. يتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2024-2025)، والتي تم إعلانها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.