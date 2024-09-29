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المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا إيلات بالطيران المسيّر

9/29/2024 4:46:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء السبت، أنها هاجمت بالطيران المسيّر منطقة إيلات في الأراضي المحتلة.


من جهتها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه تم اعتراض طائرتين مسيّرتين في سماء مدينة نهاريا في الجليل الغربي.

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