المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا إيلات بالطيران المسيّر

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا إيلات بالطيران المسيّر
التاريخ
9/29/2024 4:46:59 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء السبت، أنها هاجمت بالطيران المسيّر منطقة إيلات في الأراضي المحتلة.
من جهتها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه تم اعتراض طائرتين مسيّرتين في سماء مدينة نهاريا في الجليل الغربي.
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