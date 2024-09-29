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6 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

9/29/2024 4:46:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي، فجر اليوم الأحد، استهدف منزلًا في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


واستشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.


وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين من منزل جراء قصف الاحتلال في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.


و أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في محيط مفترق الغفري على شارع الجلاء بمدينة غزة.

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