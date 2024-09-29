6 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي، فجر اليوم الأحد، استهدف منزلًا في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.
وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين من منزل جراء قصف الاحتلال في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.
و أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في محيط مفترق الغفري على شارع الجلاء بمدينة غزة.
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