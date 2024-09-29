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14 شهيدا جراء غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني

9/29/2024 4:46:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 14 شخصا جراء شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات عنيفة، اليوم الاحد، على منطقة البقاع اللبنانية ومحيط مدينة بعلبك، طالت المنازل والمعامل والمستودعات والمحال التجارية والمزارع.


واستهدفت إحدى الغارات في بلدة العين منزلا ما أسفر عن تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه وارتقاء أحد عشر شهيدا، وعملت فرق الدفاع المدني والهيئات الصحية على انتشال ست جثث وما زالت خمس جثث عالقة تحت الأنقاض.


وقال مصدر امني لبناني إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة طيردبا في الجنوب، ما أدى الى عدد من الشهداء، كما ارتقى ثلاثة شهداء في بلدة حومين الفوقا.


وفي بلدة جبشيت استشهد وأصيب ثمانية أشخاص في غارة على احد المنازل.


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