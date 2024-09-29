14 شهيدا جراء غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 14 شخصا جراء شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات عنيفة، اليوم الاحد، على منطقة البقاع اللبنانية ومحيط مدينة بعلبك، طالت المنازل والمعامل والمستودعات والمحال التجارية والمزارع.
واستهدفت إحدى الغارات في بلدة العين منزلا ما أسفر عن تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه وارتقاء أحد عشر شهيدا، وعملت فرق الدفاع المدني والهيئات الصحية على انتشال ست جثث وما زالت خمس جثث عالقة تحت الأنقاض.
وقال مصدر امني لبناني إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة طيردبا في الجنوب، ما أدى الى عدد من الشهداء، كما ارتقى ثلاثة شهداء في بلدة حومين الفوقا.
وفي بلدة جبشيت استشهد وأصيب ثمانية أشخاص في غارة على احد المنازل.
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