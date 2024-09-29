إيران: الوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة

وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والتطورات في لبنان.



بدورها قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن حزب الله يحتفظ بآلاف المقاتلين المتمرسين وترسانة كبيرة يمكنه استخدامها رغم تصفية حسن نصر الله.



وأضافت أن مشكلة إسرائيل تكمن في أن هدفها المعلن بعودة نازحي الشمال يصعب تحقيقه بالقوة الجوية وحدها.