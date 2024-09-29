إيران: الوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة، في أعقاب التطورات الأخيرة في لبنان واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وأكد أن "الوضع أصبح خطيرا، وكل الاحتمالات واردة".
وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن البرلمان الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والتطورات في لبنان.
بدورها قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن حزب الله يحتفظ بآلاف المقاتلين المتمرسين وترسانة كبيرة يمكنه استخدامها رغم تصفية حسن نصر الله.
وأضافت أن مشكلة إسرائيل تكمن في أن هدفها المعلن بعودة نازحي الشمال يصعب تحقيقه بالقوة الجوية وحدها.
MENAFN29092024000072011014ID1108726518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.