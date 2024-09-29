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إيران: الوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة

9/29/2024 4:46:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة، في أعقاب التطورات الأخيرة في لبنان واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وأكد أن "الوضع أصبح خطيرا، وكل الاحتمالات واردة".

وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن البرلمان الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والتطورات في لبنان.

بدورها قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن حزب الله يحتفظ بآلاف المقاتلين المتمرسين وترسانة كبيرة يمكنه استخدامها رغم تصفية حسن نصر الله.


وأضافت أن مشكلة إسرائيل تكمن في أن هدفها المعلن بعودة نازحي الشمال يصعب تحقيقه بالقوة الجوية وحدها.

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