الاحتياطي الفيدرالي في مرمى الساسة لتحركه عشية الانتخابات



كانت وجهة نظر معظم مسؤولي أن ثمة حجة بيّنة تدعم قرار خفض تكاليف الاقتراض بنصف نقطة مئوية الذي أعلنه الأربعاء الماضي، وكانت تلك خطوة تفوق المعتاد وأتت بعدما تراجع التضخم وفقد سوق العمل شيئاً من زخمه.



لقد أتى خفض أسعار الفائدة الأول خلال أربع سنوات في توقيت شائك لصانعي السياسة، إذ تزامن مع احتدام سباق انتخابي يبدو ارتباط نتيجته بنظرة الناخبين تجاه الاقتصاد وثيقاً.



بما أن مفاعيل السياسة النقدية غالباً ما تظهر بعد حين، وهو أمر يحب الاحتياطي الفيدرالي أن يذكرنا به دائماً، فإن هذا القرار لن يحدث تغييراً جذرياً في مسار التوظيف والاستثمار قبل الانتخابات المرتقبة في 5 نوفمبر.

لكنه قد يسدي دفعة معنوية للأسواق والأميركيين العاديين تصب في مصلحة الديمقراطيين، الذين يأملون بالاستفادة من الأجواء الاقتصادية المتفائلة.





تخوّف من تحيّز سياسي

نبهت كريستينا باراجون سكينر، الأستاذة المساعدة المتخصصة في دراسة البنوك المركزية في كلية وارتون، إلى أن "خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يحسِّن الاقتصاد، وقد يبدو لكثير من الناس العاديين، أن الاحتياطي الفيدرالي يحاول تحسين الوضع الاقتصادي قبيل الانتخابات لمساعدة أحد الأطراف على الفوز".



وقد استجرّت خطوة الاحتياطي الفيدرالي انتقادات، إذ ألمح المرشح الجمهوري دونالد ترمب إلى أن البنك المركزي "يمارس لعبة سياسية"، بيد أن هذا الانتقاد يبدو أقل حدة لدى مقارنته بما جاء على لسانه فيما مضى.



ولم يسلم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من هجمات بعض الديمقراطيين، فقد اعتبرت إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ عن ماساتشوستس، أن الخفض الكبير في أسعار الفائدة يثبت أن البنك "انتظر طويلاً" قبل أن يقدم دعماً للاقتصاد.



كان يمكن اعتبار هذه الانتقادات من قبيل المناكفات السياسية المعهودة في عام انتخابات لو لم تكن الأضواء مسلطة بشكل غير مسبوق على البنك المركزي.

فقد تأخر الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم الناجم عن الجائحة، وهو يحاول الآن دعم سوق العمل دون أن يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع. كل ذلك يأتي فيما أصبحت الاستقلالية التي يعتز بها صانعو السياسات النقدية قضية سياسية محورية، إذ طالبت حملة ترمب بمنح الساسة المنتخبين دوراً في توجيه السياسة النقدية.

توازن دقيقكما هو الحال في أغلب الانتخابات، انقسمت الآراء حول الاقتصاد بالطريقة المعهودة، فيزعم حزب الرئيس أن الاقتصاد يزدهر، بينما ترى المعارضة أنه يخفق. وقد وجد الحزبان ما يدعم مواقفهما في خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة.



اعتبرت نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرشحة الديمقراطيين للرئاسة، أن خفض سعر الفائدة "بشارة للأميركيين"، فيما وصف الرئيس جو بايدن هذه الخطوة باللحظة الهامة، مشيراً إلى أن "التضخم وأسعار الفائدة يتراجعان فيما يحافظ الاقتصاد على قوته".



على المقلب الآخر، كان لترمب رأي مغاير، فقد قال أمام مجموعة من أنصاره في حانة بمانهاتن: "أعتقد أن هذا مؤشر إلى أن الاقتصاد في حالة شديدة من السوء لدرجة أنهم أقروا تخفيضاً بهذا الحجم، هذا مع افتراض أنهم لا يمارسون لعبة سياسية".



تميل رؤية الاحتياطي الفيدرالي للتفاؤل. إذ يأمل صانعو السياسات بتحقيق "هبوط سلس" للاقتصاد، وهو إنجاز نادر تسهم فيه زيادة أسعار الفائدة في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف دون التسبب في ركود.



لكن يظل المسؤولون في غاية الحذر بشأن المخاطر المحتملة. فإذا بالغوا في خفض معدل الفائدة، قد تتجدد الضغوط التضخمية. وإذا ترددوا في التحرك، قد يرتفع معدل البطالة. بالتالي، يوضح هذا التوازن الدقيق سبب بقاء قرار خفض الفائدة معلقاً حتى اللحظة الأخيرة فيما كانت الأسواق تترقب دون مؤشر على ما ينبغي أن تتوقعه.

تركيز على مصلحة الاقتصاد



يرى راندال كوارلز، الذي عيّنه ترمب في الاحتياطي الفيدرالي وشغل منصب نائب رئيس الرقابة حتى 2021، أن اتخاذ القرارات الصحيحة أساسي للحفاظ على ثقة المواطنين.

وقال: "الرأي العام يتقلب، لكن في نهاية المطاف يكون معقوداً على النجاح طويل الأمد لتلك القرارات. لهذا هم يحرصون بشدة على أن تكون قراراتهم مبنية على اعتبارات تكنوقراطية، وليست مدفوعة بأي اعتبارات سياسية".

باستثناء ما وقع إبان الأزمة المالية عام 2008، لم يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في تاريخ قريب بهذا القدر من الانتخابات الرئاسية منذ الستينيات، وفقاً لأبحاث جوزيف لابتون، خبير الاقتصاد العالمي لدى "جيه بي مورغان تشيس".

مع ذلك، يشير لابتون إلى أن تحركات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر الستة التي تسبق أي انتخابات كانت عادةً ما تتوزع تقريباً بالتساوي بين زيادة وتخفيض وثبات في أسعار الفائدة.



وقال: "يكاد الأمر يشبه اتخاذ القرار بالقرعة في كل مرة". كما أظهر تحليله أن تحركات الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الانتخابية مشابهة لطريقة عمله في السنوات العادية، ولا تحيد كثيراً عن "قاعدة تايلور"، التي تحدد مستوى الفائدة المناسب بناءً على التضخم والتوظيف.



لقد شدد باول مراراً على أن الاحتياطي الفيدرالي يركز حصرياً على مصلحة الاقتصاد عند إقرار سياسات، وكرر هذه الرسالة خلال مؤتمر صحفي الأربعاء حين سُئل عن الانتخابات المقبلة.



استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

لطالما انتقد ترمب خلال ولايته الأولى باول، وكان هو من عينه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتساءل ما إذا كان الأجدر أن يقيله. وقد أثار هذا التاريخ تساؤلات حول ما إذا كانت استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي ستتآكل إن تولى الرئاسة مجدداً، فقد قال مرشح الحزب الجمهوري في أغسطس إنه يعتقد بقوة بأن الرئيس يجب أن يكون له "رأي" في السياسة النقدية.



مع ذلك، يُستبعد أن يكون الكونغرس، حتى لو هيمن عليه الجمهوريون، متحمساً لإجراء تغيير جذري في وضع الاحتياطي الفيدرالي. على سبيل المثال، كان عضو مجلس الشيوخ كيفن كريمر من ولاية داكوتا الشمالية من الجمهوريين الذين انتقدوا البنك المركزي هذا الأسبوع. إذ قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يدّعون استقلالهم عن السياسة. "كان بإمكانهم الانتظار لتغيير أسعار الفائدة إلى ما بعد الانتخابات".



مع ذلك، أشار كريمر في مقابلة هذا الشهر أنه يختلف مع ترمب حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وأنه يعتقد بوجوب "الحفاظ عليها بشكل مطلق". كما انتقد كريمر، وهو عضو في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ، البنك المركزي بشأن قضية أخرى خلال تلك المقابلة، فقد قال إن باول دعا الكونغرس لتقديم دعم مالي قوي في بداية الجائحة لكنه رفض لاحقاً إبداء رأيه عما إذا كانت حوافز إدارة بايدن قد ساهمت في زيادة التضخم. وقال: "لقد خسر ثقتي".



ودفعت عدة أحداث مثيرة للجدل خلال السنوات الماضية بالجمهوريين والديمقراطيين إلى زيادة التدقيق في الاحتياطي الفيدرالي، وشمل ذلك تداولات غير ملائمة من بعض صانعي السياسات خلال الجائحة والإخفاقات الإشرافية التي أدت إلى انهيار بنك "سيليكون فالي".

حتى الآن، ما يزال باول، الذي تنتهي ولايته عام 2026 يحظى بقدر كبير من الدعم في الكونغرس من مشرعين من كلا الحزبين برغم هذه الانتقادات.



مع ذلك، أشار إيرني تيدسكي، الخبير الاقتصادي الذي عمل في البيت الأبيض خلال إدارة بايدن، إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر انكشافاً من ناحية سياسية عما كان عليه طيلة عقود". أضاف: "إن تمكنوا من الهبوط بنجاح، فإن تأخر استجابتهم الأولية لن يؤثر كثيراً. لكن إن أخفقوا، سيصبح ذلك درساً تحذيرياً من حيث جوانب عدة. لذا فإنه رهان واسع، نقلا عن بلومبرغ.

