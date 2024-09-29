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حكي القرايا.. رواية جديدة للكاتب الرواشدة تصدر قريبا

9/29/2024 4:46:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تصدر في غضون أسابيع عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت رواية (حكي القرايا) للروائي والكاتب الأردني رمضان الرواشدة.
وقال الرواشدة، إن رواية ((حكي القرايا)) لا تؤرخ الأحداث، ولا تتناول التاريخ بصورة متسلسلة، لكن بعض أحداثها تتقاطع مع المروي الشفوي في الجنوب الأردني.

وقالت المؤرخة والأديبة هند أبو الشعر، في تقديمها للرواية، إن الرواية الجديدة للروائي الأردني رمضان الرواشدة تمثل نقلة مميزة في إنجازه الروائي المتجدد، فـ ((حكي القرايا)) تنهُل من المروي الشفوي للجنوب الأردني، وتستند إلى المكان بتفاصيله التي يعرفها الروائي جيدا، وتوثق لمرحلة تاريخية انتقالية في منطقة ((الشوبك))، حيث تشكل.

القلعة العظيمة بؤرة الأحداث، لافتة إلى أن فاتحة الرواية تبدأ بحملة القائد المصري ((إبراهيم باشا)) على الكرك، وتتّوج الأحداث ((بثورة الشوبك)) المعروفة احتجاجا على محاولة جنود الدولة العثمانية تسخير نساء الشوبك لنقل الماء للجنود.

وأضافت هند أبو الشعر: ((صحيح أن الرواشدة لا يكتب رواية تاريخية تقليدية، لكنه يستند بقوة إلى الزمان والمكان منذ عام 1834م، وكعادته، فحضور المكان كبير لديه، وقد أقنعنا بشخصياته الحميمة، وبتاريخه المتخيل، وبالأحداث التي تستند إلى الروايات الشفوية، وللحق فهذه رواية استثنائية، تقدم حالة تقع بين الرواية التاريخية والحديثة)).

واتابعت أبو الشعر: ((ورمضان الرواشدة يتجدد في كل عمل، ويتفوق على نفسه منذ ((الحمراوي))، حتى ((المهطوان))، وهو في ((حكي القرايا)) ينجح في استنطاق المروي الشفوي بذكاء، ويضع بين يدي القارئ العربي رواية فارقة، تحسم جدل الرواية والتاريخ، وتجعل له خطة الروائي الذي حفر فيه تاريخه المتخيل بوعي وإبداع.

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