دونالد ترامب: كامالا هاريس معاقة ذهنياً



وفي ولاية ويسكونسن المتأرجحة، وصف ترامب هاريس، التي زارت الحدود الأمريكية المكسيكية يوم الجمعة لأول مرة منذ إطلاق حملتها الرئاسية لعام 2024، بأنها ((متخلفة عقلياً))، و((معاقة ذهنياً))، وذلك بعدما كان قد وصفها في مرات سابقة بأنها ((ضعيفة))، و((غبية))، و((كسولة)).



وأُحيط المرشح الجمهوري للرئاسة بملصقات لصور مهاجرين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني تم القبض عليهم بتهم القتل وجرائم عنف أخرى، ولافتات كُتب عليها: ((إنهاء جرائم المهاجرين)) و((اطردوا غير الشرعيين الآن)).



وكرَّس ترامب خطابه بشكل غير عادي بالكامل تقريباً للحديث عن المهاجرين غير الشرعيين. ووصف أولئك الذين ارتكبوا جرائم عنيفة بأنهم ((وحوش))، و((قتلة بدم بارد))، و((حيوانات دنيئة)).



وحمّل الرئيس السابق منافسته هاريس والرئيس الديمقراطي جو بايدن مسؤولية السماح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول الولايات المتحدة، متهماً بعض المهاجرين بالرغبة في ((الاغتصاب والسلب والسرقة والنهب وقتل شعب الولايات المتحدة)). ومع ذلك، أقر ترامب في كلمته بأن ((هذا خطاب قاتم)).



وخلصت دراسات عموماً إلى أنه لا يوجد دليل على أن المهاجرين يرتكبون جرائم بمعدل أعلى من الأمريكيين المولودين في البلاد، ويقول منتقدون إن خطاب ترامب يعزز الأنماط العنصرية.



كما أن معارضي ترامب يتهمونه بالاستغلال الوقح للعائلات الثكلى لتأجيج روايته بأن الوافدين المولودين في الخارج، وغالباً من أصول لاتينية، هم جزء من جيش غازٍ.



ووفقاً لبيانات حكومية، ألقت السلطات القبض على نحو سبعة ملايين مهاجر أثناء عبورهم حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بشكل غير قانوني خلال إدارة بايدن، وهو رقم قياسي مرتفع أثار انتقادات لهاريس وبايدن من قِبل ترامب وزملائه الجمهوريين.



وخلال زيارتها للحدود يوم الجمعة، حددت هاريس خططها لإصلاح ((نظام الهجرة المعيب))، بينما اتهمت ترامب ((بتأجيج نيران الخوف والانقسام)) بشأن تأثير المهاجرين على الحياة الأمريكية. كما دعت هاريس إلى فرض قيود أكثر صرامة على اللجوء.- رويترز