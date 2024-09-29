حريق هائل يعطل إنتاج مكونات آيفون في مصنع تاتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت مدينة هوسور في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند يوم السبت حريقًا كبيرًا أدى إلى توقف الإنتاج في مصنع تاتا للإلكترونيات، أحد الموردين الرئيسيين لشركة آبل.
وأسفر الحريق عن تقديم العلاج الطبي لعشرة أشخاص، بينهم اثنان تم نقلهم إلى المستشفى.
ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من الحوادث التي أثرت على سلسلة توريد آيفون في الهند، والتي تعد سوقًا رئيسيًا لشركة آبل في إطار خططها لتنويع إنتاجها خارج الصين.
واندلع الحريق في أحد المخازن الكيميائية في المجمع الصناعي الضخم، وأدى إلى تصاعد الأدخنة الكثيفة التي أخرت جهود الإنقاذ والتقييم.
وعلى الرغم من إجلاء جميع العمال البالغ عددهم 523 شخصًا بأمان، إلا أن المصنع لا يزال غير قابل للوصول، وستبدأ التحقيقات في الأضرار لاحقًا.
يُذكر أن المصنع كان يستعد لتجميع هواتف آيفون بشكل كامل في الأشهر المقبلة، مما يزيد من أهمية التحقيق في هذا الحادث وتأثيره على جدول الإنتاج، بحسب رويترز.
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