حريق هائل يعطل إنتاج مكونات آيفون في مصنع تاتا

وأسفر الحريق عن تقديم العلاج الطبي لعشرة أشخاص، بينهم اثنان تم نقلهم إلى المستشفى.

ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من الحوادث التي أثرت على سلسلة توريد آيفون في الهند، والتي تعد سوقًا رئيسيًا لشركة آبل في إطار خططها لتنويع إنتاجها خارج الصين.



واندلع الحريق في أحد المخازن الكيميائية في المجمع الصناعي الضخم، وأدى إلى تصاعد الأدخنة الكثيفة التي أخرت جهود الإنقاذ والتقييم.

وعلى الرغم من إجلاء جميع العمال البالغ عددهم 523 شخصًا بأمان، إلا أن المصنع لا يزال غير قابل للوصول، وستبدأ التحقيقات في الأضرار لاحقًا.



يُذكر أن المصنع كان يستعد لتجميع هواتف آيفون بشكل كامل في الأشهر المقبلة، مما يزيد من أهمية التحقيق في هذا الحادث وتأثيره على جدول الإنتاج، بحسب رويترز.



