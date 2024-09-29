سماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة في 4 مناطق وضباب بالشرقية

سماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة في 4 مناطق وضباب بالشرقية
التاريخ
9/29/2024 4:39:54 AM
(MENAFN
- Al Watan)
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
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