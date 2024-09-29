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سماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة في 4 مناطق وضباب بالشرقية

9/29/2024 4:39:54 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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