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روسيا تعلن استعدادها لرفع قضية بشأن تفجير خطي أنابيب نورد ستريم - جريدة البورصة

9/29/2024 4:39:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت إن موسكو مستعدة لرفع قضية بشأن الانفجارات التي ضربت خطي أنابيب نورد ستريم أمام القضاء إذا لم يفتح الغرب تحقيقا في هذا الأمر.

وتعرض خطا أنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذان ينقلان الغاز تحت بحر البلطيق لسلسلة من الانفجارات في سبتمبر أيلول 2022، بعد سبعة أشهر من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

موضوعات متعلقة سيناريوهات كارثية لاقتصاد إسرائيل حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله أذربيجان تعزز قدرات تصدير الغاز إلى أوروبا باتفاق مع“بي بي” تظاهرة في لندن للمطالبة بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا قدمت ما وصفتها بأنها“دعاوى تمهيدية” بحق الدنمرك وألمانيا والسويد وسويسرا استنادا إلى الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرتين في 1997 و1999 على الترتيب.

وأضافت“بدأت الآن المرحلة التمهيدية لتسوية النزاع، وهي مرحلة إلزامية تنص عليها الاتفاقيتان”.

وتابعت“في حالة عدم حل القضية في هذه المرحلة، فإن روسيا تعتزم رفع الأمر إلى المحكمة والاستئناف أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك الدول المعنية لالتزاماتها بموجب الاتفاقيتين”.

وقالت“الدول الأخرى التي قد تكون لها علاقة بانفجارات نورد ستريم هي التالية في القائمة. لن يفلت الغرب من العقاب إذا حاول إخفاء الأمر”.

وقالت موسكو في أكثر من مناسبة إن الهجوم نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا دون أن تقدم أي دليل.

وتنفي واشنطن ولندن هذه الاتهامات.


المصدر:

MENAFN29092024000202011048ID1108726498

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