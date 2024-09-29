وزير الإسكان: لا تصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور قانون 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة، مضيفاً أنه لا تهاون لردع المخالفين والحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية.
وأشار الوزير ، إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
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وطالب المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات.
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