وزير الإسكان: لا تصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور قانون 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة، مضيفاً أنه لا تهاون لردع المخالفين والحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية.

وأشار الوزير ، إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

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وطالب المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات.