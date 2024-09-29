أرباح مصر للألومنيوم السنوية تقفز إلى 9.3 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“مصر للألومنيوم” بنسبة 152% خلال العام المالي الماضي، لتصل 9.32 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.69 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 32.81 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.04 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

موضوعات“كريديت” تحصل على تمويل 50 مليون جنيه من البنك الأهلي “أبو قير للأسمدة” تدرس إعادة تأهيل مصانع“الدلتا للأسمدة” عمومية“مصر لصناعة الكيماويات” تُقر توزيع 4 جنيهات للسهم

وتدرس شركة“مصر للألومنيوم” تفعيل خطة إعادة تأهيل الشركة القائمة لزيادة العمر الافتراضي للمصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية لديها.

وأضافت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“طرح حصة إضافية من مصر للألومنيوم في البورصة المصرية” إن إعادة تأهيل الشركة يتطلب بدائل التمويل المختلفة والتي قد تتضمن زيادة رأس المال.

وأشارت إلى أنه سيتم اختيار البديل الأنسب في ضوء تلك الدراسة.

وتستعد وزارة قطاع الأعمال لطرح حصص إضافية من شركتى مصر للألومنيوم وكيما فى البورصة المصرية.

وقال محمد شيمى، وزير قطاع الأعما ، إن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية الطرح وجارى تعيين بنك استثمار لتقديم الاستشارة الفنية اللازمة فى عملية الطرح.

وأضاف شيمى، خلال مؤتمر صحفى، أن تلك الطروحات من شانها إنعاش سوق المال ورفع مستوى السيولة.

وأوضح أن هناك مشروعات تخص مصر للألومنيوم وكيما على مستوى مجمع النترات وعلى مستوى أفران الصهر سيتم العمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الحاص عبر طرح مشروعات الشركات التابعة للوزارة للشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى.

وتمتلك وزارة قطاع الأعمال نحو 44.8% من إجمالى الشركات التى تمتلكها الحكومة المصرية البالغ عددها 709 شركات.

قالت شركة“مصر للألومنيوم”، إنها تدرس تنفيذ مشروعات جديدة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات بورصة مصر حول ما يتداول بعنوان“4 مشروعات جديدة باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار“.

وتستهدف شركة مصر للألومنيوم، عوائد تصديرية بقيمة 540 مليون دولار خلال العام المالي الحالي.