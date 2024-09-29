عمومية القلعة تُقر استمرار الشركة رغم تفاقم الخسائر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة“القلعة للاستثمارات المالية”، استمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف حقوق المساهمين، وفقًا للقوائم المالية للشركة المعدة عن العام الماضي.

وأقرت العمومية العدول عن كافة القرارات السابق الموافقة عليها باجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السابق انعقادها في 18 فبراير 2007 والمرتبطة بتحول الشركة للعمل تحت مظلة أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية.

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وتضاعفت أرباح شركة“القلعة للاستشارات المالية” خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 9.14 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.45 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 37.56 مليار جنيه مقابل إيرادات بقيمة 25.94 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة من فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 30.49 مليار جنيه، مقابل 12.03 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وكانت وقعت شركة القلعة للاستثمارات المالية، اتفاقًا لتسوية التزاماتها تجاه 5 بنوك دائنة للشركة.

وأوضحت القلعة، أنها ستقوم بتسوية كامل ديونها لكل من بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي مقابل 4.547 مليار جنيه من خلال الآتي:

– 239.12 مليون سهم بنسبة 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال 5 أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس.

-قطعة أرض مسجلة مساحتها 60.12 ألف متر مربع على النيل في منطقة التبين.

-تعويضات عن تغيرات سعر الصرف وتذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.

ووقعت القلعة وشركاتها المرتبطة أيضاً اتفاقاً لإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد القلعة وشركاتها بموجبه نحو 184 مليون دولار على أقساط تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر SOFR وبمجموعة ضمانات معززة.

وأكدت القلعة أن الاتفاقيات ستعمل على تقليص مديونيات الشركة، وتخفيض تكلفة التمويل وتحقيق أرباح رأسمالية؛ الأمر الذي يمثل عاملاً إيجابياً على قوائم القلعة المالية.

قررت الجمعية العامة العادية لشركة“القلعة للاستثمارات المالية”، تعيين مراقب حسابات إضافي للشركة عن العام المالي الجاري.

وتقرر تعيين وائل صقر محمد عامر مكتب برايس وتر هاوس كويرز ز الدين دياب PWC مراقب حسابات إضافي للشركة عن العام المالي الجاري وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه بحد أقصى 350 ألف جنيه عن مراجعة القوائم المستقلة.

وتم عرض اتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة التي أبرمتها الشركة مع بعض البنوك المصرية وشركة Financial Holding International LTD“FHI.

وكانت قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن شركة alaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI)، أفادت بإتمام عملية شراء الدين المستحق على القلعة بمشاركة مساهمي الشركة.

وأوضحت أن سندات الدين الموقعة من الممثل القانوني لشركة (QHRI) ستكون جاهزة لتلسيمها لشركات السمسرة المفوضة من عملائها للاستلام في مواعيد العمل الرسمية بداية من شهر أغسطس المقبل حتى يوم 15 من الشهر نفسه.

ويشار إلى أن شركة (QHRI) تم تأسيسها وفقاً لقوانين جزر العذراء البريطانية عن طريق أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق وتبلغ نسبة مساهمتهم وأطرافهم المرتبطة في القلعة 23.48% منها 25.718 مليون سهم عادي، و401.738 مليون أسهم ممتازة.

وكانت كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على الشركة.

وأوضحت الشركة، أن إجمالي المبالغ المحصلة من شركات السمسرة بالنيابة عن عملائها خلال المرحلة الثانية بلغت 1.71 مليار جنيه بنسبة تغطية 808%.

وأضافت أن البنك“العربي الأفريقي” متلقي طلبات المشاركة سوف يقوم بتخصيص لكل طالب اشتراك في شراء الدين بالنسبة والتناسب بين إجمالي المبالغ التي حصلت والمبالغ المتبقي للمرحلة الثانية، ويرد أية مبالغ زائدة عن المخصص.