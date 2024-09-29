عمومية مصر لصناعة الكيماويات تُقر توزيع 4 جنيهات للسهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“مصر لصناعة الكيماويات”، توزيع كوبون نقدي بقيمة 4 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

موضوعات“كريديت” تحصل على تمويل 50 مليون جنيه من البنك الأهلي “أبو قير للأسمدة” تدرس إعادة تأهيل مصانع“الدلتا للأسمدة” عمومية“القلعة” تُقر استمرار الشركة رغم تفاقم الخسائر

وقررت العمومية إرجاء النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة مع استمرار التشكيل الحالي لحين انعقاد أفرب عمومية.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.

ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 4 جنيهات لكل سهم عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 22% خلال العام المالي الماضي، لتصل 667.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 545.9 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 908 مليون جنيه، مقابل 867.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح السنوية إلى زيادة الدخل من الاستثمار، وأرباح فروق عملة، وارتفاع طفيف بأسعار المنتجات والطاقة الإنتاجية.

وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 18% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي، لتصل 593.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 502.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الاسبق.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع الدخل من الاستثمار، وأرباح فروق العملة.

وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 16% خلال أول 9 أشهر من العام المالي السابق، لتصل 506.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 435.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 655.1 مليون جنيه، مقابل 676.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المقارن.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع الدخل من الاستثمار وزيادة أرباح فروق تقييم العملة الأجنبية.