عمومية مصر لصناعة الكيماويات تُقر توزيع 4 جنيهات للسهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“مصر لصناعة الكيماويات”، توزيع كوبون نقدي بقيمة 4 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
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وقررت العمومية إرجاء النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة مع استمرار التشكيل الحالي لحين انعقاد أفرب عمومية.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.
ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 4 جنيهات لكل سهم عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.
وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 22% خلال العام المالي الماضي، لتصل 667.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 545.9 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 908 مليون جنيه، مقابل 867.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وأرجعت الشركة قفزة الأرباح السنوية إلى زيادة الدخل من الاستثمار، وأرباح فروق عملة، وارتفاع طفيف بأسعار المنتجات والطاقة الإنتاجية.
وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 18% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي، لتصل 593.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 502.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الاسبق.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع الدخل من الاستثمار، وأرباح فروق العملة.
وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 16% خلال أول 9 أشهر من العام المالي السابق، لتصل 506.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 435.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 655.1 مليون جنيه، مقابل 676.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المقارن.
وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع الدخل من الاستثمار وزيادة أرباح فروق تقييم العملة الأجنبية.
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