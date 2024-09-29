الغرف السياحية: افتتاح المتحف المصري الكبير أمر أساسي لجذب المزيد من السياح

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الدولة المصرية تقوم بدور كبير للعمل على زيادة تدفق السائحين وتنويع المقاصد السياحية، لافتا إلى أن مصر وجهة أمن وأمان لجميع السائحين بمختلف الدول.
وأضاف هزاع، في مداخلة لقناة“إكسترا نيوز”، اليوم الأحد:“تم تسليط الضوء على مصر سياحيا خلال موسم الصيف، خاصة بعد إقامة مهرجان العلمين، ومشاركة مصر لبورصات السياحة الدولية بصفة مستمرة ومكثفة، بالإضافة إلى المعارض الدولية، التي كان لمصر أجنحة مميزة بها على الطراز الفرعوني”.
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وتابع أن افتتاح المتحف المصري الكبير أمر أساسي لجذب المزيد من السياح وتسليط الأضواء على مصر، مشيرا إلى أنه تم وضع زيارات المتحف الكبير في البرامج السياحية من قبل افتتاحه رسميا، كما أنه يعمل بالفعل ويشهد حضورا مميزا من السائحين.
وأشار إلى أن الدولة قامت بدعم الطيران الشارتر الذي يتوفر في كافة المحافظات فهو أرخص بشكل كبير من الطيران المنتظم، ويغطي مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والقاهرة.
ولفت إلى أن دعم هذا النوع من الطيران سيزيد من عدد المقاعد السياحية ومقاعد الطيران، ويؤدي لزيادة أعداد السياح، بالتزامن مع توافر كافة الاستعدادات في المناطق السياحية والفنادق.
وأوضح أن هناك استعدادات لاستقبال الموسم الشتوي من خلال التركيز على الأنشطة والفعاليات المختلفة، حيث تم الاحتفال الأسبوع الماضي بموسم السياحة العالمي في الأقصر وأسوان وإقامة عدة مهرجانات وخروج المراكب الشراعية النيلية، مضيفا أن الاستعدادات للموسم الشتوي السياحي مختلفة، لأنه يعتمد على السياحة الثقافية وزيارة المعابد والأهرامات والرحلات النيلية والتي تهتم بها دول أوروبا الغربية أو أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى السياحة الشاطئية.
وأكد أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي سيقام في نوفمبر 2024 يعد نوعا من التسويق السياحي، لأنه سيحظى بحضور عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مصر من كافة الدول المشاركة في المهرجان.
المصدر:
MENAFN29092024000202011048ID1108726493
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