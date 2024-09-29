الغرف السياحية: افتتاح المتحف المصري الكبير أمر أساسي لجذب المزيد من السياح

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الدولة المصرية تقوم بدور كبير للعمل على زيادة تدفق السائحين وتنويع المقاصد السياحية، لافتا إلى أن مصر وجهة أمن وأمان لجميع السائحين بمختلف الدول.

وأضاف هزاع، في مداخلة لقناة“إكسترا نيوز”، اليوم الأحد:“تم تسليط الضوء على مصر سياحيا خلال موسم الصيف، خاصة بعد إقامة مهرجان العلمين، ومشاركة مصر لبورصات السياحة الدولية بصفة مستمرة ومكثفة، بالإضافة إلى المعارض الدولية، التي كان لمصر أجنحة مميزة بها على الطراز الفرعوني”.

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وتابع أن افتتاح المتحف المصري الكبير أمر أساسي لجذب المزيد من السياح وتسليط الأضواء على مصر، مشيرا إلى أنه تم وضع زيارات المتحف الكبير في البرامج السياحية من قبل افتتاحه رسميا، كما أنه يعمل بالفعل ويشهد حضورا مميزا من السائحين.

وأشار إلى أن الدولة قامت بدعم الطيران الشارتر الذي يتوفر في كافة المحافظات فهو أرخص بشكل كبير من الطيران المنتظم، ويغطي مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والقاهرة.

ولفت إلى أن دعم هذا النوع من الطيران سيزيد من عدد المقاعد السياحية ومقاعد الطيران، ويؤدي لزيادة أعداد السياح، بالتزامن مع توافر كافة الاستعدادات في المناطق السياحية والفنادق.

وأوضح أن هناك استعدادات لاستقبال الموسم الشتوي من خلال التركيز على الأنشطة والفعاليات المختلفة، حيث تم الاحتفال الأسبوع الماضي بموسم السياحة العالمي في الأقصر وأسوان وإقامة عدة مهرجانات وخروج المراكب الشراعية النيلية، مضيفا أن الاستعدادات للموسم الشتوي السياحي مختلفة، لأنه يعتمد على السياحة الثقافية وزيارة المعابد والأهرامات والرحلات النيلية والتي تهتم بها دول أوروبا الغربية أو أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى السياحة الشاطئية.

وأكد أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي سيقام في نوفمبر 2024 يعد نوعا من التسويق السياحي، لأنه سيحظى بحضور عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مصر من كافة الدول المشاركة في المهرجان.

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