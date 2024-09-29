أذربيجان تعزز قدرات تصدير الغاز إلى أوروبا باتفاق مع بي بي

(MENAFN
- Al-Borsa News) توصلت أذربيجان، وائتلاف تقوده شركة النفط العالمية“بريتيش بتروليوم BP” إلى اتفاق لتطوير حقل غاز طبيعي جديد في بحر قزوين، ما قد يعزز بشكل كبير قدرة باكو على تحقيق هدف تصدير 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.
واتفقت أذربيجان، التي بدأت بيع الغاز إلى أوروبا في عام 2020، مع المفوضية الأوروبية في العام الماضي على زيادة حجم صادراتها إلى 20 مليار متر مكعب على مدى السنوات الخمس المقبلة.
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ووفقا لبيان شركة BP، يقدر احتياطي الحقل بحوالي 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز، أي ما يعادل حوالي 113 مليار متر مكعب.
ويقع الاحتياطي الجديد، الذي تم اكتشافه في وقت سابق من هذا العام، أسفل حقل النفط الضخم“أذري-تشيراغ-غوناشلي”.
وأفادت الشركة، أن الائتلاف قام بحفر بئر في أوائل عام 2023، وتم التأكيد في يوليو على وجود“خزانات غاز عميقة”.
ويعمل أعضاء الائتلاف الآن، مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية“سوكار”؛ لوضع خطة لتطوير الاحتياطي الجديد، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من البئر في عام 2025.
في العام الماضي، بلغت صادرات أذربيجان إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الثلاثة التي تشكل ممر الغاز الجنوبي 11.8 مليار متر مكعب، ارتفاعا من 10 مليارات متر مكعب قبل عامين.
المصدر:
MENAFN29092024000202011048ID1108726492
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