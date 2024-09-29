أذربيجان تعزز قدرات تصدير الغاز إلى أوروبا باتفاق مع بي بي

MENAFN - Al-Borsa News) توصلت أذربيجان، وائتلاف تقوده شركة النفط العالمية“بريتيش بتروليوم BP” إلى اتفاق لتطوير حقل غاز طبيعي جديد في بحر قزوين، ما قد يعزز بشكل كبير قدرة باكو على تحقيق هدف تصدير 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.

واتفقت أذربيجان، التي بدأت بيع الغاز إلى أوروبا في عام 2020، مع المفوضية الأوروبية في العام الماضي على زيادة حجم صادراتها إلى 20 مليار متر مكعب على مدى السنوات الخمس المقبلة.

موضوعاتروسيا تعلن استعدادها لرفع قضية بشأن تفجير خطي أنابيب نورد ستريم تظاهرة في لندن للمطالبة بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي قرض من صندوق أوبك لتعزيز معالجة تغير المناخ في أرمينيا

ووفقا لبيان شركة BP، يقدر احتياطي الحقل بحوالي 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز، أي ما يعادل حوالي 113 مليار متر مكعب.

ويقع الاحتياطي الجديد، الذي تم اكتشافه في وقت سابق من هذا العام، أسفل حقل النفط الضخم“أذري-تشيراغ-غوناشلي”.

وأفادت الشركة، أن الائتلاف قام بحفر بئر في أوائل عام 2023، وتم التأكيد في يوليو على وجود“خزانات غاز عميقة”.

ويعمل أعضاء الائتلاف الآن، مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية“سوكار”؛ لوضع خطة لتطوير الاحتياطي الجديد، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من البئر في عام 2025.

في العام الماضي، بلغت صادرات أذربيجان إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الثلاثة التي تشكل ممر الغاز الجنوبي 11.8 مليار متر مكعب، ارتفاعا من 10 مليارات متر مكعب قبل عامين.

المصدر: