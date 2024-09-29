أبو قير للأسمدة تدرس إعادة تأهيل مصانع الدلتا للأسمدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، دراسة الاستثمار في مشروع إعادة تأهيل مصانع
شركة“الدلتا للأسمدة”.
وأوضح مجلس الإدارة أنه سيتم البت بعد انتهاء الدراسات التفصيلية للمشروع.
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تراجعت أرباح شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بنسبة 4.32% خلال العام المالي الماضي، لتصل 13.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بربح 14.1 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 18.52 مليار جنيه، مقارنة بـ21.55 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وأرجعت الشركة تراجع الأرباح، إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير وهبوط كمية المبيعات لانخفاض إنتاج مصنع“أبو قير 1” لإجراء عمرة مخططة خلال شهر مايو الماضي، وكذلك عدم إنتظام إمدادات الغاز خلال شهر يونيو الماضي.
ومن بين الأسباب كذلك زيادة تكلفة مستلزمات التشعيل نتيجة الزيادة السعرية وتغيرات سعر الصرف، مما أثر على مبيعات التصدير وإيرادات الاستثمارات ومستلزمات التشغيل والأصول المالية للشركة.
وكانت كشفت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن بدء التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي.
واعتمدت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 7.145 مليار جنيه خلال العام المالي 2024- 2025.
وتستهدف الشركة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 21.35 مليار جنيه ومبيعات بمبلغ 18.65 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
وكان وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، على البدء في اجراءات مشروع الحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.
كما قرر مجلس الإدارة الموافقة على تركيب محطات طاقة شمسية 2.5 ميجا وات وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.
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