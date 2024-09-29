أبو قير للأسمدة تدرس إعادة تأهيل مصانع الدلتا للأسمدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، دراسة الاستثمار في مشروع إعادة تأهيل شركة“الدلتا للأسمدة”.

وأوضح مجلس الإدارة أنه سيتم البت بعد انتهاء الدراسات التفصيلية للمشروع.

موضوعاتعمومية“مصر لصناعة الكيماويات” تُقر توزيع 4 جنيهات للسهم عمومية“القلعة” تُقر استمرار الشركة رغم تفاقم الخسائر أرباح“مصر للألومنيوم” السنوية تقفز إلى 9.3 مليار جنيه

تراجعت أرباح شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بنسبة 4.32% خلال العام المالي الماضي، لتصل 13.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بربح 14.1 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 18.52 مليار جنيه، مقارنة بـ21.55 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح، إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير وهبوط كمية المبيعات لانخفاض إنتاج مصنع“أبو قير 1” لإجراء عمرة مخططة خلال شهر مايو الماضي، وكذلك عدم إنتظام إمدادات الغاز خلال شهر يونيو الماضي.

ومن بين الأسباب كذلك زيادة تكلفة مستلزمات التشعيل نتيجة الزيادة السعرية وتغيرات سعر الصرف، مما أثر على مبيعات التصدير وإيرادات الاستثمارات ومستلزمات التشغيل والأصول المالية للشركة.

وكانت كشفت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن بدء التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي.

واعتمدت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 7.145 مليار جنيه خلال العام المالي 2024- 2025.

وتستهدف الشركة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 21.35 مليار جنيه ومبيعات بمبلغ 18.65 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

وكان وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، على البدء في اجراءات مشروع الحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.

كما قرر مجلس الإدارة الموافقة على تركيب محطات طاقة شمسية 2.5 ميجا وات وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.