الدولار يتراجع إلى 48.58 جنيه فى تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع أعلى سعر للدولار الأمريكى أمام الجنيه فى البنوك المصرية إلى 48.58 جنيه للبيع فى تعاملات بنك أبوظبى التجارى، اليوم الأحد، مقابل 48.73 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الماضى.
وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، نحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع، فى تعاملات بنك فيصل الإسلامى.
موضوعات متعلقة وزير
الاتصالات: نجحنا فى جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للمحمول إلى مصر الوزير: إعادة طرح الأراضى الصناعية المسحوبة من المستثمرين غير الجادين وزير الإسكان: لا تصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور قانون 2023
وسجل ثالث أعلى سعر للدولار الأمريكى نحو 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبى الإسلامى.
فيما سجل أدنى سعر للدولار 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع فى تعاملات البنك العقارى المصرى.
MENAFN29092024000202011048ID1108726490
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.