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الدولار يتراجع إلى 48.58 جنيه فى تعاملات اليوم

9/29/2024 4:39:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع أعلى سعر للدولار الأمريكى أمام الجنيه فى البنوك المصرية إلى 48.58 جنيه للبيع فى تعاملات بنك أبوظبى التجارى، اليوم الأحد، مقابل 48.73 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الماضى.

وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، نحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع، فى تعاملات بنك فيصل الإسلامى.

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وسجل ثالث أعلى سعر للدولار الأمريكى نحو 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبى الإسلامى.

فيما سجل أدنى سعر للدولار 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع فى تعاملات البنك العقارى المصرى.

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