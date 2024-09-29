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الوزير: إعادة طرح الأراضى الصناعية المسحوبة من المستثمرين غير الجادين

9/29/2024 4:39:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إنه فى إطار الحرص على تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين، فإنه تم اتخاذ عدد من القرارات التى تساهم فى تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم.

وأضاف أن هذه القرارات تتضمن، منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أى نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا، مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التى لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أى نسبة بنائية على الأرض، فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهراً، مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

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والتقى الوزير، خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بالمحافظة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وأكد أنه فى حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الاراضى الصناعية، يتم تطبيق الإجراءات القانونية لسحب هذه الأراضى لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أنه فلن يتم تخصيص الأراضى الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر.

ولفت إلى أن طرح الأراضى الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة.

ووجه بضرورة الإسراع فى تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا، ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.

كما وجه هيئة التنمية الصناعية، بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية للهيئة العامة للطرق والكباري، ويتم تنفيذ كافة المرافق للمناطق الصناعية من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية بسرعة استكمال المرافق لخدمة المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

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