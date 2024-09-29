وزير الاتصالات: نجحنا فى جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للمحمول إلى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع شهد تطورات كبيرة، والتى يعد من أبرزها هو التحول من قطاع خدمى يقدم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمى إنتاجى.

وأضاف طلعت، أن الشق الخدمى يتمثل فى الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية، بينما يرتبط الشق الإنتاجى بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع فى صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات من خلال التوسع فى الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية.

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وأشار إلى أن القطاع نجح فى جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة للتصنيع فى مصر.

والتقى وزير الاتصالات وفد من مجلس النواب؛ حيث تناول اللقاء استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية، ومناقشة الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة المقبلة، والتى تستهدف تهيئة بيئة محفزة لتنمية الاستثمارات، وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

وأضاف طلعت أن الأجندة التشريعية لوزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة ضخمة ومكثفة، وتتضمن العديد من القوانين الهامة على رأسها، قانون تصنيف وتبادل البيانات لحوكمة تبادل البيانات بين كافة جهات الدولة، وقانون الرقم القومى العقارى والذى يتيح رقم متفرد لكل منشأة ويقضى على ازدواجية أسماء الشوارع، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداده وسيتم عرضه قريبا على اللجنة.

وأشار إلى التعاون مع وزارة المالية لتبسيط المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين فى ضوء اعداد وزارة المالية لقانون بشأن الإصلاح الضريبى؛ وذلك بهدف تحفيز الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد نقاشات وحوارات مجتمعية حول القوانين الجديدة مع الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وأضاف طلعت أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب فى 2018 لتصل الآن إلى 4850 مكتب بريد؛ مشيرا إلى خطة تطوير مكاتب البريد والتى تتضمن توسيع وتطوير محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى وتزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية.