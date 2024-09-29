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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

9/29/2024 4:30:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم، وآخرها وضع أساسات لبناء مصعد كهربائي على مسافة 200 متر مربع من حائط البراق باتجاه المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستعمرين.

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