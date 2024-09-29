مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية.
ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.
فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم، وآخرها وضع أساسات لبناء مصعد كهربائي على مسافة 200 متر مربع من حائط البراق باتجاه المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستعمرين.
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