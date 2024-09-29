بعد اغتيال نصر الله.. جيش لبنان يدعو للحفاظ على السلم الأهلي

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- دعا الجيش اللبناني، الأحد، المواطنين إلى الحفاظ على الوحدة والوطنية وعدم المساس بالسلم الأهلي، في أعقاب اغتيال إسرائيل أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الجيش نقلته وكالة أنباء لبنان الرسمية، بعد أن أعلن جيش الاحتلال، السبت، اغتياله نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات له من طراز "إف 35" الجمعة، على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله"، ولاحقا أقر الحزب باغتيال أمينه العام.

وقالت قيادة الجيش: "على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد السيد حسن نصر الله، تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي".

ووصفت المرحلة الحالية بـ"الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا، حيث يعمل العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين".

وتابعت: "تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة (لم تحددها)، والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي".

كما دعت "المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".

وتزامنا مع اغتيال نصر الله، يواصل الجيش الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، هجومه "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى مساء السبت عن 816 شهيداً بينهم أطفال ونساء، و2507 جريحا، وفقاً لبيانات السلطات اللبنانية، وسط مخاوف من وصول المواجهات لحرب إقليمية.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر حتى السبت، عن "1640 شهيدا، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و 8 آلاف و408 جرحى" لبنانيين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.