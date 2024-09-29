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أميركا تدرس تعزيز قواتها بالشرق الأوسط بعد اغتيال نصر الله

9/29/2024 4:30:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تدرس خيارات لزيادة عدد قواتها بالشرق الأوسط عقب اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وذكرت الشبكة أن الجيش الأميركي قدم لوزير الدفاع لويد أوستن خيارات لتعزيز القوات والأسلحة الأميركية في المنطقة.

وأوضحت "إن بي سي" أن أوستن على اتصال بالرئيس الأميركي جو بايدن بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه لم يُتخذ قرار نهائي بشأن تلك الخيارات.

وقالت إن الولايات المتحدة لديها 40 ألف جندي في الشرق الأوسط في الوقت الحالي.

وكان بايدن أصدر تعليماته لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتعديل وضع القوات الأميركية في الشرق الأوسط حسب الضرورة، لتعزيز الردع وضمان حماية القوات ودعم المصالح الأميركية، وفق ما ورد في بيان أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة.

وذكر البيان أن بايدن ناقش مع فريق الأمن القومي آخر التطورات في الشرق الأوسط، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المناسبة لحماية سفارات الولايات المتحدة في المنطقة.

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