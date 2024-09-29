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الاحتلال يقتحم بلدة سلوان جنوب القدس

9/29/2024 4:30:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN -
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سلوان، جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام عناصر من مخابرات وشرطة الاحتلال الخاصة لحي البستان بالبلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

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