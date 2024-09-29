قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين بينهم سيدة شرق قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة شبان، بينهم سيدة، من بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أنصار رضوان، للضغط على زوجها لتسليم نفسه، ووديع فؤاد شبيطة، وأحمد محمود شبيطة، ونمر حسين، وجواد حسني حسين، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي الرئيسي، وانتشرت بعدة أحياء، منها: الحارة القديمة والعقبة، والمثلث".
وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية "طيارة" عند مدخل قرية النبي إلياس واماتين شرق قلقيلية، ودققت في بطاقات هويات الركاب، ما أعاق حركة تنقل المواطنين .
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