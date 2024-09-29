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قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين بينهم سيدة شرق قلقيلية

9/29/2024 4:30:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة شبان، بينهم سيدة، من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أنصار رضوان، للضغط على زوجها لتسليم نفسه، ووديع فؤاد شبيطة، وأحمد محمود شبيطة، ونمر حسين، وجواد حسني حسين، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي الرئيسي، وانتشرت بعدة أحياء، منها: الحارة القديمة والعقبة، والمثلث".

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية "طيارة" عند مدخل قرية النبي إلياس واماتين شرق قلقيلية، ودققت في بطاقات هويات الركاب، ما أعاق حركة تنقل المواطنين .

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