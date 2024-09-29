الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة فوق البحر الأحمر

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN -أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتراض سفينة تابعة في منطقة البحر الأحمر طائرة مسيرة كانت في طريقها نحو إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة“إكس”:“اعترضت صباح اليوم سفينة صواريخ من طراز ساعار 4.5 خارج حدود اسرائيل في منطقة البحر الأحمر مسيرة كانت في طريقها نحو الأراضي الاسرائيلية”، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أعلنت“المقاومة الإسلامية في العراق”، في بيان، استهدافها بالطيران المسير“هدفا حيويا” في إيلات، جنوبي إسرائيل.

وقالت الجماعة، في بيان:“استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا حيويا في إيلات”.

وأضافت أن عملية الاستهداف تمت بواسطة الطيران المسيّر.

وهذه المرة الثانية خلال أسبوع، التي يتم فيها استهداف مدينة إيلات بطائرة مسيرة من العراق.

والأربعاء الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية بينها القناة 12، بوقوع إصابتين واندلاع حريق في ميناء إيلات، جراء سقوط شظايا طائرة مسيرة جرى اعتراضها في سماء المدينة، في هجوم تبنته أيضاً“المقاومة الإسلامية بالعراق”.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري،“أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع“حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر عن 816 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2507 جرحى، وفق بيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق“حزب الله” مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر“الموساد” بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

ويعود هذا التعتيم، وفق قولهم، إلى أن ما يحدث في جبهة لبنان يعد سابقة منذ نكبة 1948، لأنه يضرب العقيدة الأمنية الإسرائيلية القائمة على مبدأ“نقل المعركة إلى أرض العدو”، بينما وصلت الضربات إلى معظم أنحاء إسرائيل، بما فيها تل أبيب.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها“حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر“الخط الأزرق” الفاصل، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.