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لبيد: إسرائيل غارقة في وحل اقتصادي بسبب سوء الإدارة

9/29/2024 4:30:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأحد، قرارَ وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف إسرائيل درجتين دفعة واحدة، بأنه مؤشر على غرق البلاد في“وحل اقتصادي بسبب سوء الإدارة”.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم، على خلفية تخفيض وكالة“موديز” الدولية التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وقال لبيد:“عندما يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن تخفيض موديز تصنيف إسرائيل الائتماني جاء بسبب الحرب، فلا يجب تصديقه.. نحن غارقون في وحل اقتصادي بسبب سوء الإدارة”.
ومساء الجمعة، خفضت وكالة“موديز” التصنيف الائتماني لإسرائيل درجتين إلى مستوى Baa1 من A2، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وقالت“موديز” التي سبق أن خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال العام الجاري أيضا، إن“الدافع الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني، هو أن“المخاطر الجيوسياسية زادت بشكل كبير إلى مستويات عالية جدا، مع ما يترتب عن ذلك من عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد”.
ويعني التصنيف الجديد، أن جاذبية إسرائيل لإصدار أدوات دين خارجية سيكون مكلفا عليها ويربك المستثمرين في الإقبال على شراء أدوات الدين، بسبب المخاطر المرتفعة التي تحيط بها.
وبشأن اغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، قال لبيد:“لست ضد العمليات العسكرية أو استخدام القوة، ولكن يجب أن يكون هناك قرار بشأن تصورنا السياسي”.
وتساءل زعيم المعارضة:“هل تحدد إسرائيل أهدافا استراتيجية لنفسها في الوقت الحالي؟”.
وتوجه لحكومة بنيامين نتنياهو بالسؤال:“لماذا لم تفعلوا ذلك قبل 8 أشهر”.

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