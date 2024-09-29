أولمرت يعترف للمرة الأولى بأن إسرائيل كانت وراء اغتيال عماد مغنية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN - اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، بأن إسرائيل كانت وراء اغتيال عماد مغنية، القائد العسكري السابق لحزب الله، في عام 2008.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة 13 الإسرائيلية مساء السبت. وكان أولمرت يشغل منصب رئيس الوزراء وقت حدوث عملية الاغتيال.

وكان مغنية، رئيس الذراع العسكرية لحزب الله، قد قُتل بانفجار سيارة في سوريا قبل 16 عاما. وفي عام 2015، أفيد بأن القتل كان عملية اغتيال مشتركة بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والموساد، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، إلا أن إسرائيل لم تعلن رسميا عن مسؤوليتها.

وقال أولمرت:“لم نتحدث عن ذلك في الماضي، ولكن أعتقد أنه يمكننا اليوم الاعتراف بهذه الحقيقة”.

وأضاف:“قمنا بالتخلص من أعظم قاتل، الأكثر دناءة، والأكثر تفجيرا كانوا يمتلكونه، الذي بنى الجيش بالكامل: عماد مغنية. كانت عملية تمت في دولة أخرى، وليس في الدولة التي كان يعيش فيها، وليس في لبنان، بل في دولة أخرى، وكانت هناك ظروف مثيرة لا أستطيع التحدث عنها ولا أريد الحديث عنها”.

وعندما سئل عن مزيد من التفاصيل، أكد أولمرت أن مغنية توفي بالفعل بسبب انفجار، حيث وضعت متفجرات تحت مؤخرة السيارة.

وردا منه على سؤال بشأن اغتيال حسن نصرالله وما إذا كان هذا ينبغي أن يؤدي إلى حرب شاملة وهجوم على لبنان. رد أولمرت:“العكس تماما”.

ولفت أولمرت إلى أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بحاجة إلى فهم أن دفع حزب الله بضعة كيلومترات إلى الوراء لن يجلب الأمن إلى الشمال. وأضاف أن لدى حزب الله صواريخ مداها يصل إلى 40 و50 و100 و200 كيلو متر.