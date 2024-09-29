الفيضانات والانهيارات الأرضية تحصد 104 قتلى في نيبال

أعلن مسؤولون، اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الرياح الموسمية التي تتعرض لها نيبال، إلى ما لا يقل عن 104 أشخاص، مع بقاء 64 شخصاً في عداد المفقودين.

وتسببت الأمطار المدمرة، التي بدأت في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي، في تدمير أجزاء كبيرة من البلاد، ولا سيما في المناطق الشرقية والوسطى.

وبحسب المتحدث باسم شرطة نيبال، دان بهادور كاركي، فقد أصيب 73 شخصاً بجروح خطيرة في مناطق مختلفة منذ أول من أمس.

وقال كاركي: «لا يزال البحث عن المفقودين مستمراً، بينما يتم الأسر المتضررة إلى أماكن آمنة. وقد يستغرق الأمر يومين أو بضعة أيام أخرى».

وبحسب قوات الشرطة المسلحة، تم نقل نحو 3267 شخصاً من المناطق المتضررة إلى أماكن آمنة.

ووقع أكثر من نصف عدد الوفيات في العاصمة كاتمندو والمناطق المحيطة بها، والتي تضررت بشدة من الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية هطول الأمطار في كاتمندو بأنه الأسوأ منذ عقود. وأعلنت الحكومة عن توفير علاج مجاني للمصابين، وحزم إغاثة للأسر المتضررة.

وعلى صعيد متصل، تسببت الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، ومن بينها الطرق والجسور.

وبينما تم استئناف الرحلات الجوية الداخلية بصورة جزئية، لا تزال العديد من الطرق الرئيسية التي تربط كاتمندو ببقية البلاد، معطلة بسبب الانهيارات الأرضية، كما انقطعت الكهرباء وخدمات الإنترنت في بعض المناطق.

وقررت الحكومة إغلاق جميع المدارس بأنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، وتعليق جميع الامتحانات القائمة، اعتبارا من اليوم الأحد، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا.

ورغم تحسن الطقس في كاتمندو، توقعت السلطات هطول المزيد من الأمطار في أجزاء معزولة من البلاد، حتى وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.

جدير بالذكر أن التضاريس الجبلية ووجود العديد من الأنهار في نيبال يجعل البلاد عرضة بشكل خاص للكوارث الطبيعية.