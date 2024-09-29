الاحصاء: ارتفاع حاد في أسعار المنتج بنسبة 9.80% الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الأحد، ارتفاعا حادا في أسعار المنتج خلال شهر آب الماضي، بنسبة 9.80%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ بلغ الرقم القياسي العام 149.60، مقارنة ب 136.24 خلال شهر تموز.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا حادا نسبته 10.45%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 153.43، مقارنة ب 138.92 خلال الشهر الذي سبقه.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.29%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 113.85 خلال الشهر المرصود، مقارنة بـ 111.29 خلال شهر تموز.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 24.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 38.70%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ الملفوف الأبيض 4.35 شيقل/كغم، والملوخية 4.33 شيقل/كغم، والبقدونس 18.64 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 8.11 شيقل/كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 3.49 شيقل/كغم، والكوسا 3.92 شيقل/كغم، وفلفل أخضر حار 20.44 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 4.22 شيقل/كغم والبصل الجاف 5.54 شيقل/كغم، والثوم الجاف 11.57 شيقل/كغم، والبطاطا 3.17 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً حاداً نسبته 13.91%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ الليمون 4.98 شيقل/كغم، والخوخ البلدي 3.40 شيقل/كغم، والجوافة 5.56 شيقل/كغم.

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية ارتفاعاً نسبته 7.85%.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 5.39%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 21.55 شيقل/كغم، وخاروف بلدي حي 43.12 شيقل/كغم، ودجاج لاحم حي كبير 13.59 شيقل/كغم، والبيض الطازج 15.51 شيقل/2كغم.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.20%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 2.75%، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.46%، وصناعة المشروبات بنسبة 0.63%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الملابس بمقدار 0.23%، وصنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص بمقدار 0.17%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بمقدار 0.10%.

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.20%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات، ومعالجتها انخفاضا، مقداره 1.68%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.13%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.