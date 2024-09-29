الاحصاء: ارتفاع حاد في أسعار المنتج بنسبة 9.80% الشهر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الأحد، ارتفاعا حادا في أسعار المنتج خلال شهر آب الماضي، بنسبة 9.80%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ بلغ الرقم القياسي العام 149.60، مقارنة ب 136.24 خلال شهر تموز.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا حادا نسبته 10.45%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 153.43، مقارنة ب 138.92 خلال الشهر الذي سبقه.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.29%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 113.85 خلال الشهر المرصود، مقارنة بـ 111.29 خلال شهر تموز.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 24.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 38.70%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ الملفوف الأبيض 4.35 شيقل/كغم، والملوخية 4.33 شيقل/كغم، والبقدونس 18.64 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 8.11 شيقل/كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 3.49 شيقل/كغم، والكوسا 3.92 شيقل/كغم، وفلفل أخضر حار 20.44 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 4.22 شيقل/كغم والبصل الجاف 5.54 شيقل/كغم، والثوم الجاف 11.57 شيقل/كغم، والبطاطا 3.17 شيقل/كغم.
وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً حاداً نسبته 13.91%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ الليمون 4.98 شيقل/كغم، والخوخ البلدي 3.40 شيقل/كغم، والجوافة 5.56 شيقل/كغم.
سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية ارتفاعاً نسبته 7.85%.
كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 5.39%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 21.55 شيقل/كغم، وخاروف بلدي حي 43.12 شيقل/كغم، ودجاج لاحم حي كبير 13.59 شيقل/كغم، والبيض الطازج 15.51 شيقل/2كغم.
وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.20%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 2.75%، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.46%، وصناعة المشروبات بنسبة 0.63%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الملابس بمقدار 0.23%، وصنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص بمقدار 0.17%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بمقدار 0.10%.
سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.20%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.
في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات، ومعالجتها انخفاضا، مقداره 1.68%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.
وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.13%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.
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