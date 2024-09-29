تحوّل مياه خليج كارينينغ في سيدني إلى الأخضر

تحوّل مياه خليج كارينينغ في سيدني إلى الأخضر
التاريخ
9/29/2024 3:09:15 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تحوّل لون المياه في خليج كارينينغ بمدينة سيدني الأسترالية إلى الأخضر، ما تسبب في حالة ذعر بين السكان.
وقالت صحيفة «ذي غارديان»، إن السكان اكتشفوا تسرب مادة خضراء إلى البحر.
وأكد أحد السكان المحليين أن الماء يشبه «المشروب الأخضر».
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