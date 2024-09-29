Sunday, 29 September 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحوّل مياه خليج كارينينغ في سيدني إلى الأخضر

9/29/2024 3:09:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحوّل لون المياه في خليج كارينينغ بمدينة سيدني الأسترالية إلى الأخضر، ما تسبب في حالة ذعر بين السكان.

وقالت صحيفة «ذي غارديان»، إن السكان اكتشفوا تسرب مادة خضراء إلى البحر.

وأكد أحد السكان المحليين أن الماء يشبه «المشروب الأخضر».

MENAFN29092024000151011027ID1108726374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث