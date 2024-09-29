الاقتصاد الصيني يواجه تحديات ويتعهد بمعالجة أزمة الإسكان المستمرة

(MENAFN
) أقر الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة كبار آخرون يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، بأن ثاني أكبر اقتصاد
في العالم يواجه تحديات جديدة، وتعهدوا بمعالجة أزمة الإسكان المستمرة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية، ويأتي هذا في الوقت الذي تطرح فيه بكين إجراءات جديدة لدعم اقتصادها، بهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمئة في عام 2024، وهو هدف يراه المحللون متفائلاً نظرًا للرياح الاقتصادية المعاكسة.
وخلال اجتماع المكتب السياسي، وهو الهيئة العليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الصيني، اجتمع القادة لتقييم الوضع الاقتصادي الحالي، ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا، أكد الرئيس شي على ضرورة مواجهة المشكلات الناشئة وحث على تقييم شامل وهادئ للوضع الاقتصادي لاستعادة الثقة، وشدد المكتب السياسي على أهمية تحسين تركيز وفعالية السياسات من أجل إنعاش الاقتصاد.
كما وعد القادة بالاستجابة لمخاوف الشعب بشأن الصعوبات الاقتصادية، وطرحوا خططًا لتعديل السياسات المتعلقة بالإسكان، وذكرت وكالة شينخوا أن بكين ستخفف القيود المفروضة على شراء المنازل، وتخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري الحالية، وتدعم تطوير نموذج جديد للعقارات، مما يشير إلى دعم وشيك لقطاع الإسكان.
وأشار جوليان إيفانز-بريتشر، رئيس قسم الصين في كابيتال إيكونوميكس، إلى أن هذه الإعلانات توحي بدعم اقتصادي وشيك، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لا تزال غير واضحة، وأشارت محاضر الاجتماع إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون أكبر مما كان متوقعًا سابقًا، لكنها أكدت أن هذه التخفيضات وحدها قد لا تعزز الطلب المحلي بشكل كبير بسبب انخفاض التضخم وتراجع ديون القطاع الخاص.
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