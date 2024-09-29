مجموعة حقوقية تتهم متصفح فايرفوكس بتتبع سلوك المستخدمين دون موافقتهم

(MENAFN
) اتهمت مجموعة حقوقية مقرها فيينا شركة موزيلا، مطورة متصفح فايرفوكس، بتتبع سلوك المستخدمين دون موافقتهم، وتزعم المجموعة أن الميزة الجديدة التي أطلقتها موزيلا تنتهك اللائحة العامة لحماية البيانات التابعة للاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين
كما تركز الشكوى على ميزة جديدة في فايرفوكس تسمى "الإسناد المحفوظ للخصوصية"، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة ميتا في عام 2022، وتم تفعيل هذه الميزة افتراضيًا في تحديث فايرفوكس الذي صدر في يوليو، وهي تقوم بتتبع سلوك المستخدمين عبر مختلف المواقع، وتقول المجموعة الحقوقية إن موزيلا لم تطلب إذن المستخدمين قبل تفعيل هذه الميزة، مما يتعارض مع سمعة فايرفوكس كبديل يحترم الخصوصية مقارنة بمتصفحات مثل جوجل كروم وإيدج.
كذلك تزعم المجموعة أن هذه التقنية الجديدة تسمح لفايرفوكس بتخزين بيانات المستخدم المتعلقة بالتفاعلات الإعلانية ومشاركتها مع المعلنين، مما يجعل فايرفوكس يعمل كجهاز تتبع، بينما تقول موزيلا إن هذه الميزة تحمي الخصوصية من خلال قياس أداء الإعلانات دون الكشف عن بيانات شخصية، تؤكد المجموعة الحقوقية أن عملية التتبع نفسها تعد انتهاكًا للائحة.
وبالنسبة لمستخدمي فايرفوكس الذين يشعرون بالقلق حيال هذا الأمر، يمكنهم تعطيل ميزة "الإسناد المحفوظ للخصوصية"، من خلال الانتقال إلى إعدادات الخصوصية والأمان في المتصفح، يمكن للمستخدمين إلغاء تحديد الخيار المسمى "السماح للمواقع بإجراء قياس إعلاني محفوظ للخصوصية" لإيقاف تشغيل الميزة.
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