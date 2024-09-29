حزب الله يعلن رسمياً عن استشهاد أمينه العام

(MENAFN
) أعلن حزب الله يوم السبت الموافق 28 سبتمبر, رسمياً عن استشهاد أمينه العام, حسن نصر الله, الذي فقد حياته خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضواحي الجنوبية لبيروت مساء الجمعة, وفي بيان مؤثر, قدمت المنظمة تكريماً لنصر الله, مشيدة بقيادته العميقة وإخلاصه الثابت لحركة المقاومة.
في حين بدأ البيان بدعاء مهيب لله, مشيراً إلى آية تؤكد أهمية القتال من أجل الأهداف الإلهية, وصور نصر الله كزعيم "بطولي, حكيم ومؤمن", أصبح الآن مرتبطاً أبدياً بشهداء معركة كربلاء التاريخية, مما يرمز إلى مكانته الدائمة في السرد المستمر للإيمان والمقاومة ضد الظلم, كان نصر الله, الذي تولى قيادة حزب الله منذ عام 1992, قد احتُفل به لدوره في توجيه الجماعة خلال العديد من الانتصارات الحاسمة على مدار العقود الثلاثة الماضية, وشملت قيادته محطات رئيسية مثل تحرير لبنان في عام 2000 والانتصار الإلهي في عام 2006, وقد ظل مدافعاً ثابتاً عن القضية الفلسطينية, خاصة في غزة.
كما نقل بيان حزب الله تعازيه إلى مختلف القادة والمجتمعات, بما في ذلك الإمام السيد علي خامنئي, الزعيم الروحي للمسلمين, فضلاً عن الأمة الإسلامية بأسرها وجميع الشعوب المظلومة في العالم, بالإضافة إلى ذلك, عبر البيان عن تعازيه لأسرة نصر الله, مشيداً به للحصول على "وسام الإمام حسين", وهو شرف إلهي رفيع يشير إلى استشهاده كنتيجة لحياة مكرسة في القتال من أجل العدالة, وخاصة من أجل فلسطين, وتعهدت قيادة حزب الله بمواصلة كفاحها ضد العدوان الإسرائيلي, مؤكدة التزامها بدعم غزة والدفاع عن الشعب اللبناني الصامد, وقد عززت هذه الرسالة عزم المنظمة على الحفاظ على إرث نصر الله, وتكريم ذاكرته من خلال استمرار القتال ضد الظلم والعدوان في المنطقة.
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