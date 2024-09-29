رئيس البرلمان اللبناني نبيل بري يعبر عن انتقاداته الشديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

(MENAFN
) عبّر رئيس البرلمان
اللبناني نبيل بري عن انتقاداته الشديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, متهمًا إياه بخداع الجمهور وسحب الدعم لمبادرة وقف إطلاق النار المقترحة, في مقابلة حديثة مع صحيفة "أوريان لو جور", أكد بري على الحاجة الملحة لوقف إطلاق نار لمدة 21 يومًا يشمل كل من لبنان وغزة, مشددًا على أنه لا يمكن التخلي عن سكان غزة خلال النزاع المستمر.
كذلك لمعالجة التوترات المتصاعدة, قدم بري مبادرة مفصلة تهدف إلى تقليل الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وإعادة فتح قنوات التفاوض, تجمع هذه المبادرة بين عناصر من الجهود الدبلوماسية الأمريكية والفرنسية, حيث تتضمن توصيات من المبعوث الأمريكي إلى لبنان, أموس هوكشتاين, إلى جانب مقترحات سابقة قدمتها فرنسا, وفقًا لما أوردته سكاي نيوز عربية, تشمل العناصر الرئيسية لهذه المبادرة دعوة لوقف مؤقت للأعمال العسكرية لمدة أربعة أسابيع بين الأطراف المتنازعة, هذا التوقف المؤقت مصمم ليؤدي إلى سلام أكثر ديمومة, مع تقديم ضمانات لجهود إعادة الإعمار والعودة الآمنة للنازحين.
وبعد هذه المرحلة الأولية, تتضمن خطة بري استراتيجية لتحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل, وتعزيز قدرات الجيش اللبناني لمراقبة الأنشطة الحدودية, وضمان عدم قيام حزب الله بأي عمليات عسكرية, يهدف هذا النهج المتعدد الجوانب إلى التوصل إلى اتفاق مقبول من غالبية الأطراف المعنية, مما يسهل تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701, الذي يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية وإقامة السلام في المنطقة, ومع ذلك, أشارت مصادر مشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار إلى عقبة كبيرة: لا يمتلك أي كيان لبناني حاليًا القوة اللازمة للضغط على حزب الله, بينما يمكن تقديم الاقتراحات والمقترحات, إلا أن الضغط الفعلي على المجموعة يعتبر غير قابل للتحقيق, مما يبرز التعقيدات في المشهد السياسي اللبناني, تمثل مبادرة بري بذلك محاولة استراتيجية لتعزيز الحوار وتخفيف التوترات المتزايدة, ساعيًا إلى تحقيق الاستقرار في منطقة شديدة التقلب.
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