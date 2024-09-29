المحلل الإسرائيلي يصف اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأنه "زلزال ضخم"

(MENAFN
) وصف المحلل الإسرائيلي آفي عيساخروف, المعروف بخبرته في الشؤون العربية في صحيفة يديعوت أحرونوت, اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأنه "زلزال ضخم" له تداعيات عميقة على الاستقرار الإقليمي والعالمي, وقد أكدت القوات الإسرائيلية اغتياله, الذي حدث خلال غارات جوية استهدفت القيادة المركزية للحزب في الضواحي الجنوبية لبيروت مساء يوم الجمعة.
كماأكد عيساخروف أن نصر الله لم يكن مجرد قائد, بل كان شخصية محورية دمجت بفعالية بين السياسة والأعمال الإرهابية, ويمثل اغتياله ضربة كبيرة ليس فقط لحزب الله, ولكن أيضًا لإيران ومجموعات متعددة كانت تعتبره استراتيجيًا ناجحًا في مواجهة إسرائيل, ووصف عيساخروف نهج نصر الله بأنه حول إسرائيل إلى "شبكة عنكبوتية", مما يبرز الطبيعة المعقدة والمترابطة للنزاعات الإقليمية, أشار المحلل إلى أن فقدان نصر الله غير مسبوق بالنسبة لحزب الله, حيث كان أبرز شخصية في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها, كما أوضح أن إيران فقدت "أول عميل لها خارج حدودها", مما يدل على التوقيت الحرج لهذه الضربة لجميع الكيانات التي اعتبرت نصر الله خصمًا قادرًا على مواجهة إسرائيل.
كذلك بدأت مسيرة نصر الله القيادية في عام 1992 بعد اغتيال عباس موسوي على يد القوات الإسرائيلية, وعندما كان في الثانية والثلاثين من عمره, تمكن من تحويل حزب الله من ميليشيا صغيرة إلى قوة عسكرية وسياسية formidable في لبنان, وأبرز عيساخروف الدور الحاسم الذي لعبته العلاقة الوثيقة بين نصر الله ومرشد إيران الأعلى علي خامنئي في تعزيز نفوذه داخل حزب الله وفي المنطقة, كما أشاد ب statesmanship الفريدة لنصر الله, والتي سمحت له بتخفيف تأثير الفصائل الأكثر تطرفًا داخل الحزب, مع تسهيل دمج المجموعة في المشهد السياسي اللبناني.
وفي الختام, من المتوقع أن يكون لاغتيال حسن نصر الله آثار بعيدة المدى, من المحتمل أن تغير توازن القوة داخل حزب الله, وتعيد تشكيل الحسابات الاستراتيجية لإيران في المنطقة, وربما تحول المشهد الأوسع للسياسة في الشرق الأوسط.
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