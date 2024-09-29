الجيش الإسرائيلي يعلن أنه نجح في القضاء على عضو رفيع في جهاز استخبارات حزب الله

(MENAFN
) أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت الموافق 28 سبتمبر, أنه نجح في القضاء على عضو رفيع في جهاز استخبارات حزب الله خلال عملية مستهدفة في جنوب بيروت, والشخص الذي تم استهدافه هو حسن خليل ياسين, حيث تمت العملية بالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي, الذي يقع قريبًا من الضواحي الجنوبية التي تُعتبر معقلًا لحزب الله, وفقًا لمصدر أمني تحدث لوكالة فرانس برس, كانت العملية تركز على مستودع يُعتقد أنه مرتبط بأنشطة حزب الله, وأظهرت تقارير من شهود عيان ووسائل الإعلام الدولية أن الغارة أسفرت عن انفجارات كبيرة ودخان كثيف يتصاعد من المنطقة, مما جذب اهتمامًا كبيرًا من خلال التغطية الحية.
ووصف الجيش الإسرائيلي هذا العمل بأنه "عملية دقيقة", مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في الصراع المستمر, جاءت هذه العملية بعد يوم واحد من تعرض المنطقة لضربات جوية, مما يبرز زيادة التوترات بين إسرائيل وحزب الله, في بيان رسمي, أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربة الدقيقة في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت, وأشار إلى أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل حول العملية في وقت لاحق, تسلط هذه الحادثة الضوء على تصاعد التوترات في المنطقة والجهود الاستراتيجية المستمرة لإسرائيل للقضاء على الشخصيات الرئيسية داخل حزب الله.
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