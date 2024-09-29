فروقات حرارية مُنتظرة في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب إن آخر المخرجات الحاسوبية المتطورة من النماذج العددية الحاسوبية تبين تأثر المملكة الأيام القادمة بتقلبات جوية وحرارية لافتة، ترتفع معها مخاطر الإصابة بأمراض الرشح والإنفلونزا، لاسيما للأطفال، وتستوجب التقلبات الحرارية الأيام القادمة البدء بارتداء ملابس أكثر دفئاً بعد تخفيفها في ظل الارتفاع الملحوظ الحاصل مؤخراً.

ويُتوقع بمشيئة الله أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يومي الأحد والإثنين لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. ويكون الطقس معتدلاً عموماً، يميل للحرارة ساعات الظهيرة والعصر خاصة في المناطق المنخفضة، بينما يكون حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر والعصر، وخلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة الصغرى مقارنة بالليالي السابقة وتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة نسبياً لاسيما فترتي الفجر والصباح الباكر مع ظهور السُحب المنخفضة، وتستوجب درجات الحرارة صباحاً ارتداء ملابس أكثر دفئًا لطلبة المدارس.

وأشار المتنبئون الجويون في مركز طقس العرب إلى أن آخر المخرجات الحاسوبية المتطورة تشير إلى حدوث تقلبات حرارية في المملكة الثلاثاء، وبذلك يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء خريفية باردة نسبياً في الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة بقية النهار، وتظهر كميات من السحب المنخفضة بحيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ويُحتمل هطول زخات من الأمطار المتفرقة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.

وتهب على المملكة رياح شمالية غربية معتدلة السرعة خلال فترة تأثير الكتلة الهوائية المعتدلة، تكون مصحوبة بهبات قوية تتجاوز حاجز الـ50 كم/ساعة أحياناً، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار وربما تشكل موجات غبارية في المناطق الصحراوية من المملكة، الأمر الذي يتسبب بحدوث تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الموجات الغبارية طرقاً صحراوية مثل الطريق الصحراوي وطريق بغداد الدولي ومعبر حدود طريبيل، خاصة يوم الثلاثاء.







