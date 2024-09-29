منصة ذكاء اصطناعي تجيب عن الأسئلة بواسطة الذكريات

تطور شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «نومي إيه.آي» منصة ذكاء اصطناعي تستهدف التركيز على نقاط محددة حتى تستطيع تقديم إجابات أكثر دقة على أسئلة المستخدمين.

ففي حين تقوم منصة الذكاء الاصطناعي الأشهر «شات جي.بي.تي» التابعة لشركة «أوبن أيه.آي» بالبحث في كل شيء من مشكلات الحساب إلى الأبحاث التاريخية لتقديم الإجابات، فإن منصة «نومي» تركز على حالة محددة وهي «رفقاء الذكاء الاصطناعي» حيث تستغرق وقتاً إضافياً لتقديم إجابة أفضل على رسائل المستخدم بتذكر تفاعلاته السابقة وتقديم إجابات أدق.

وقال أليكس كاردينيل، الرئيس التنفيذي لشركة «نومي إيه.آي»، في تصريحات لموقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا: «بالنسبة إلينا نستخدم المبادئ نفسها (التي تستخدمها أوبن إيه.آي)، لكن بطريقة تركز أكثر على ما يهتم به مستخدمونا بالفعل، وهو جانب الذاكرة والذكاء العاطفي في الأشياء، منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى تعمل من خلال سلسلة الأفكار، لكننا نعمل بصورة أكبر كسلسلة تأمل أو سلسلة ذاكرة».

يُذكر أن نماذج اللغة الكبيرة، وهي المكون الأساسي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تعمل على تقسيم طلبات المستخدم المعقدة إلى أسئلة أصغر.

ويعني هذا بالنسبة لنموذج صفر/واحد لدى «أوبن إيه.آي» تحويل المشكلة الحسابية المعقدة إلى خطوات فردية، والسماح لنموذج اللغة الكبير بالعمل في الخلفية لشرح كيفية الوصول إلى الحل الصحيح للمشكلة، وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي أقل عرضة للتشويش وتقديم إجابات غير صحيحة.

ولكن بالنسبة لشركة «نومي»، التي طورت نموذج اللغة الكبير الخاص بها وتقوم بتدريبه للتعامل مع الأسئلة والمشكلات في ضوء الذكريات والظروف التي كانت قائمة في الماضي، فإن طريقة الوصول إلى الإجابة تختلف.

فإذا قال شخص ما لمنصة «نومي» إنه عانى يوماً صعباً في العمل، ويريد معرفة السبب، ستقوم المنصة بتذكر أن المستخدم ليس بشكل جيد في ظل وجود زميل معيَّن مثلاً، ويسأل المستخدم: هل كان اليوم صعباً لوجود هذا الزميل؟

ثم تستطيع نومي أن تذكّر المستخدم بكيفية نجاحه في تقليل الخلافات الشخصية في مكان العمل في الماضي، وتقدم له المزيد من النصائح العملية للتعامل مع وجود هذا الزميل.

يقول كاردينيل إن «منصات الذكاء الاصطناعي تتذكر كل شيء، لكن الدور الأهم للذكاء الاصطناعي هو تحديد الذكريات التي يمكن استخدامها بالفعل».