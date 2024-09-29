الاحتلال يصيب ثلاثة شبان بالرصاص ويعتقل أحدهم في عقابا شمال طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس/PNN- أصيب ثلاثة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل الشاب المصاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ إلى المستشفى.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت مصابا بعدة رصاصات، خلال تقديم الإسعاف له، فيما منعت الوصول إلى مصاب ثالث على سطح أحد المنازل.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة في ساعات الصباح الباكر، وحاصرت منزل الأسير المحرر قتيبة الشاويش، واحتجزت زوجته ووالده، للضغط عليه لتسليم نفسه، وما زالت تحاصر المنزل حتى الآن.
يذكر أن المحرر الشاويش هو نجل الأسير الشهيد خالد.
يتبع...
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