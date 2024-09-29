الاحتلال يصيب ثلاثة شبان بالرصاص ويعتقل أحدهم في عقابا شمال طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس/PNN- أصيب ثلاثة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تمكنت من الشاب المصاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ إلى المستشفى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت مصابا بعدة رصاصات، خلال تقديم الإسعاف له، فيما منعت الوصول إلى مصاب ثالث على سطح أحد المنازل.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة في ساعات الصباح الباكر، وحاصرت منزل الأسير المحرر قتيبة الشاويش، واحتجزت زوجته ووالده، للضغط عليه لتسليم نفسه، وما زالت تحاصر المنزل حتى الآن.

يذكر أن المحرر الشاويش هو نجل الأسير الشهيد خالد.

يتبع...