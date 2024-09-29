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شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمناطق في قطاع غزة

9/29/2024 2:07:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم الأحد، إثر استهداف طيران الاحتلال لمناطق في قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية، إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر
في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.

كما استشهد مواطن، فجر اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال لمنزل في مخيم جباليا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد شاب وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة أبو نصر في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41,586، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 96,210، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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